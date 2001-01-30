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Вадим Соснин
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Персоны
Вадим Соснин
Вадим Соснин
Дата рождения
30 января 2001
Возраст
24 года
Знак зодиака
Водолей
Популярные фильмы
6.2
Финал
(2025)
0.0
Виноделы
(2025)
0.0
Ангелы района
(2024)
Фильмография Вадим Соснин
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Спорт
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2026
2025
2024
Все
7
Фильмы
3
Сериалы
4
Актер
7
Морозко
Morozko
семейный
2026, Россия
Виноделы
комедия
2025, Россия
Три плюс три
комедия
2025, Россия
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6.2
Финал
Final
драма, спорт
2025, Россия
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Ангелы района
комедия, мелодрама
2024, Россия
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фэнтези
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Мора
ужасы
, Россия
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