Главные премьеры марта: что смотреть на стримингах

4 марта, Primer Video

Каким был Шерлок Холмс до того, как стал легендой? Оксфорд, 1870-е. Он — дерзкий, незрелый и опальный студент, чья жизнь висит на волоске. Когда его самого обвиняют в убийстве, юный бунтарь вынужден взяться за первое в своей жизни расследование. Смертельная игра быстро выводит его на след заговора, грозящего потрясти весь мир. Эта схватка изменит все: именно здесь, на грани свободы и жизни, начнется история величайшего сыщика всех времен.

«Молодой Шерлок» — новый масштабный проект Гая Ричи, автора «Большого куша» и «Джентльменов». Гениального сыщика сыграл Хиро Файнс Тиффин, которого зрители могли видеть в «Министерстве неджентльменских дел», тогда как на втором плане мелькают Джозеф Файнс, Наташа Макэлхоун и великий Колин Ферт. Настоящий праздник для всех поклонников культового постановщика.

20 марта, Netflix

В разгар Второй мировой войны Томми Шелби возвращается в разрушенный бомбами Бирмингем. Много лет назад он оставил здесь сына, который пошел по стопам отца и оказался в центре опасного заговора. Легендарному гангстеру предстоит самое тяжелое испытание в жизни: спасти наследника и предотвратить угрозу, нависшую над всей страной. Ставки как никогда высоки — на кону судьба семьи и будущее нации.

Культовые «Острые козырьки», когда-то перевернувшие представление о телевизионном жанре, возвращаются на малые экраны. Сценарий написал Стивен Найт, а режиссерское кресло занял Том Харпер — опытный британский постановщик, работавший над оригинальным сериалом, а также над «Отбросами». Киллиан Мерфи и большинство ключевых актеров вновь воплотят своих героев, а компанию им составят новые звездные лица: Барри Кеоган, Тим Рот и Ребекка Фергюссон.

5 марта, Okko, Start

СССР, конец 80-х. У Марины и Ивана Счастливых рождается тройня, после чего они наконец получают отдельную квартиру. Но идиллия рушится с приходом лихих 90-х — кандидат наук Иван становится домохозяином, пока жена торгует на рынке. 2012 год. Семья все еще пытается залечить старые раны: боль от потери одного из детей и тень погибшей любовницы Ивана, Раисы, не отпускают их. Сможет ли Иван заново влюбить в себя жену, пока повзрослевшая дочь Раисы ищет правду о смерти матери?

«Время счастливых» — ностальгическое драмеди, которое стартует на Okko в начале марта. Образ главного героя воплотили сразу два актера: Вадим Соснин играет героя в сюжетной линии 1985 года, а Тихон Жизневский — в эпизодах, действие которых происходит в 1999 и 2012 годах. Для достоверного погружения в эпоху создатели тщательно воссоздали детали позднесоветского времени и «лихих» девяностых — от подлинных элементов декора до моды тех лет.

27 марта, Netflix

Это напряженный хоррор, в центре которого — жених и невеста, переживающие последнюю неделю перед свадьбой. То, что должно было стать самым счастливым днем, оборачивается кошмаром наяву. С каждым часом приближающейся церемонии атмосфера сгущается, а вокруг влюбленных начинают происходить пугающие события, заставляя их сомневаться, доживут ли они до алтаря.

«Что-то очень плохое должно случиться» — таинственный хоррор, о котором мало что известно. Исполнительными продюсерами проекта выступили братья Дафферы, ответственные за «Очень странные дела». По словам авторов, сериал исследует предсвадебную паранойю, связанную с тем, чтобы «выйти замуж не за того человека». Звучит как минимум интригующе.

8 марта, HBO Max

Писатель Грег Руссо приезжает в колледж, где преподает его дочь Кейти. Он надеется помочь ей пережить развод, но сам неожиданно попадает под влияние студенческой среды. Герой его романов — брутальный Рустер — становится настоящим кумиром молодежи, и Грег все чаще начинает сливаться с этим образом. Вместо поддержки дочери он пускается во все тяжкие, веселясь со студентами и рискуя потерять себя.

Также зрителей ждет комедия, к созданию которой приложил руку Билл Лоуренс. Создатель «Клиники» и «Теда Лассо» объединяется со звездой «Офиса» Стивом Кареллом, так что успех новинке от HBO гарантирован.

11 марта, Prime Video

Судмедэкспертка Кэй Скарпетта возвращается на прежнюю работу в Вирджинию, надеясь начать все заново. Однако на новом старом месте ее ждут не только профессиональные вызовы, но и личные драмы. Самые сложные отношения связывают ее с сестрой Дороти: между ними годы обид и невысказанных тайн, которые неизбежно выйдут на поверхность.

«Скарпетта» — экранизация знаменитой книжной серии Патрисии Корнуэлл, заведомо продленная на второй сезон. В главной роли — неподражаемая Николь Кидман, прочно обосновавшаяся на стримингах. Компанию ей составила Джейми Ли Кертис — еще одна голливудская легенда, не нуждающаяся в представлении. Поклонникам актрис и детективного жанра «Скарпетта» наверняка придется по вкусу.

24 марта, Disney+

Слепой адвокат Мэтт Мердок продолжает отстаивать справедливость, но на его пути вновь оказывается заклятый враг — бывший криминальный король Уилсон Фиск. Отсидев срок, тот не исчез, а сменил тактику: теперь Фиск рвется к власти через политику, прикрываясь респектабельностью. Однако их темное прошлое не отпускает ни одного из них. Когда два мира сталкиваются, противостояние перерастает в личную войну, где на кону не только закон, но и истинное лицо каждого.

Также на экраны вернется «Сорвиголова», основанный на комиксах Marvel. Второй сезон обещает стать масштабнее предыдущего: помимо Чарли Кокса на экраны вернется Кристен Риттер из «Джессики Джонс». Идеальный вариант для ценителей кинокомиксов.