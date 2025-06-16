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Постер сериала Детективный салон
1 постер
Киноафиша Сериалы Детективный салон

Детективный салон (2025 - …)

Salon de Holmes 18+
Год выпуска 2025
Страна Южная Корея
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис ENA
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Четыре соседки борются с несправедливостью.

Детективный салон - трейлер первого сезона
Детективный салон  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ли Щи-ён
О Дэ-хван
О Дэ-хван
Пак Джи-а
Нам Ги-э
Чон Сан-хун
Су-джи Ли
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Детективный салон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 10 эпизодов
 
Детективный салон - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
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