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1 постер
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Детективный салон
Детективный салон (2025 - …)
Salon de Holmes
18+
драма
комедия
детектив
Год выпуска
2025
Страна
Южная Корея
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
60 минут
Стрим-сервис
ENA
Продолжительность сериала
10 часов 0 минут
О чем сериал
Четыре соседки борются с несправедливостью.
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Детективный салон
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ли Щи-ён
О Дэ-хван
Пак Джи-а
Нам Ги-э
Чон Сан-хун
Су-джи Ли
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.9
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
10 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
TBA,
Отзывы о сериале
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