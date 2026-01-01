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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Нам Ги-э
Nam Gi-ae
Киноафиша
Персоны
Нам Ги-э
Нам Ги-э
Nam Gi-ae
Дата рождения
13 сентября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.7
Влюбленные
(2023)
8.7
Мама
(2018)
8.6
Взрывной поцелуй
(2025)
Фильмография Нам Ги-э
7.1
Детективный салон
драма, комедия, детектив, дорама
2025, Южная Корея
Струящаяся над рекой луна
фэнтези, мелодрама, исторический, дорама
2025, Южная Корея
8.6
Взрывной поцелуй
драма, мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
Завтра обязательно
мелодрама, дорама
2025, Южная Корея
7.6
Скажи мне, что это любовь
драма, мелодрама, дорама
2023, Южная Корея
6.1
Король земли
комедия, мелодрама, мини-сериал, дорама
2023, Южная Корея
8.7
Влюбленные
драма, мелодрама, исторический, дорама
2023, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Проклятая недвижимость
комедия, ужасы, фэнтези, дорама
2021, Южная Корея
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