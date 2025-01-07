Юная Аврора Дюпен стремится сбежать от жестокости своего мужа, барона Дюдевана, который готов на всё, чтобы удержать её под своим контролем. Её двое детей и страсть к писательству — единственные причины, ради которых она живёт. Однако встреча с Жюлем Сандо, разделяющим её любовь к литературе, даёт ей надежду однажды стать свободной женщиной. Пока её муж строит планы, чтобы не дать ей покинуть поместье Ноан, Аврора уговаривает молодого любовника последовать за ней в Париж, где они наконец смогут жить своей страстью в полной свободе...