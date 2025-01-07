Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Бунтарка: Приключения юной Жорж Санд
1 постер
Киноафиша Сериалы Бунтарка: Приключения юной Жорж Санд

Бунтарка: Приключения юной Жорж Санд (2025 - 2025)

La rebelle - Les aventures de la jeune George Sand 18+
Год выпуска 2025
Страна Франция/Бельгия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал RTBF
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

Юная Аврора Дюпен стремится сбежать от жестокости своего мужа, барона Дюдевана, который готов на всё, чтобы удержать её под своим контролем. Её двое детей и страсть к писательству — единственные причины, ради которых она живёт. Однако встреча с Жюлем Сандо, разделяющим её любовь к литературе, даёт ей надежду однажды стать свободной женщиной. Пока её муж строит планы, чтобы не дать ей покинуть поместье Ноан, Аврора уговаривает молодого любовника последовать за ней в Париж, где они наконец смогут жить своей страстью в полной свободе...

Бунтарка: Приключения юной Жорж Санд - трейлер первого сезона
Бунтарка: Приключения юной Жорж Санд  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Жак Боннаффе
Жак Боннаффе
Дэвид Камменос
Дэвид Камменос
Винсент Лондез
Меган Нортэм
Нине Дюрсо
Астрид Ветналл
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Бунтарка: Приключения юной Жорж Санд - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше