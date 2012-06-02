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Постер сериала Мать и мачеха
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Киноафиша Сериалы Мать и мачеха

Мать и мачеха (2012 - 2012)

Mat i machekha 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Действие фильма начинается в 1989 году, а заканчивается в наши дни. В семье простой учительницы Марии растет трёхлетняя дочка. Выясняется, что девочка тяжело больна. Чтобы спасти ее, нужны большие деньги или большие связи. Ни того, ни другого у Марии нет. Безуспешно перепробовав все способы спасти дочь, Мария отчаивается. В это время другая женщина – Анна - тоже пребывает в отчаянии. Она дочь известного писателя, у нее есть всё – положение в обществе, деньги, муж. Всё, кроме ребенка. В результате судьбы этих двух очень разных женщин тесно переплетаются друг с другом, как лепестки цветка мать-и-мачеха…

В ролях
В ролях
Ольга Иванова
Александра Куликова
Анна Казючиц
Анна Казючиц
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Мария Мацель
Мария Мацель
Дмитрий Ратомский
Дмитрий Ратомский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Мать и мачеха - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
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