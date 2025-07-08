Меню
Статьи о сериале «Приговор»
«Не все разбитое можно склеить»: 8 сезон «Невского» в 2025-м ждать не стоит — есть хорошая и плохая новость для фанатов Васильева
НТВ решило найти актеру новую работу.
Написать
8 июля 2025 11:21
«В его жизни — война и тюрьма»: в своем новом сериале Антон Васильев радикально поменяет амплуа — забудьте Семенова из «Невского»
Дату премьеры держат в секрете до сих пор.
Написать
6 июля 2025 18:07
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
