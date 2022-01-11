Мужчина средних лет Марк-Александр Мойзан едет один по просёлочной дороге летней ночью. Неожиданно он теряет управление автомобилем и попадает в серьёзную аварию. В итоге Марк-Александр оказывается без сознания в тяжёлом состоянии в отделении неотложной помощи больницы Грэнби. Именно там впервые встречаются друг с другом его женщины. Здесь, в больнице Грэнби, они столкнулись с суровой реальностью, открыв для себя тот факт, что Марк-Александр продолжительное время жил на две семьи, о чём никто из них даже не подозревал.