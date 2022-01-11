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Постер сериала Измены
Постер сериала Измены
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Измены

Измены (2022 - 2022)

L'homme qui aimait trop 18+
Год выпуска 2022
Страна Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Noovo
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Мужчина средних лет Марк-Александр Мойзан едет один по просёлочной дороге летней ночью. Неожиданно он теряет управление автомобилем и попадает в серьёзную аварию. В итоге Марк-Александр оказывается без сознания в тяжёлом состоянии в отделении неотложной помощи больницы Грэнби. Именно там впервые встречаются друг с другом его женщины. Здесь, в больнице Грэнби, они столкнулись с суровой реальностью, открыв для себя тот факт, что Марк-Александр продолжительное время жил на две семьи, о чём никто из них даже не подозревал.

Измены - трейлер первого сезона
Измены  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Фани Маллетт
Хелен Флорент
Надя Кунда
Реда Гериник
Патрис Годин
Мартин-Дэвид Питерс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Измены - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
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