Статьи о сериале «Няня Оксана»

Статьи о сериале «Няня Оксана»
Заворотнюк или Иванченко — скоро зрители сами решат: премьера «Няни Оксаны» уже на носу — когда выйдет первая серия
Заворотнюк или Иванченко — скоро зрители сами решат: премьера «Няни Оксаны» уже на носу — когда выйдет первая серия
Написать
23 сентября 2025 13:17
«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани
«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани
Написать
9 сентября 2025 14:18
Мама дорогая! От «Няни Оксаны» со звездой «Натальной карты» зрители воротят нос — и называют «жалкой пародией на Заворотнюк»
Мама дорогая! От «Няни Оксаны» со звездой «Натальной карты» зрители воротят нос — и называют «жалкой пародией на Заворотнюк»
Написать
18 августа 2025 10:23
