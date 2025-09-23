Меню
Няня Оксана
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Заворотнюк или Иванченко — скоро зрители сами решат: премьера «Няни Оксаны» уже на носу — когда выйдет первая серия
Ситком еще до выхода вызывает споры.
Написать
23 сентября 2025 13:17
«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани
Кинокритик выразил опасения.
Написать
9 сентября 2025 14:18
Мама дорогая! От «Няни Оксаны» со звездой «Натальной карты» зрители воротят нос — и называют «жалкой пародией на Заворотнюк»
Позитивных комментариев в Сети практически нет.
Написать
18 августа 2025 10:23
