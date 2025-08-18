Меню
Мама дорогая! От «Няни Оксаны» со звездой «Натальной карты» зрители воротят нос — и называют «жалкой пародией на Заворотнюк»

18 августа 2025 10:23
Позитивных комментариев в Сети практически нет.

Первый тизер «Няни Оксаны» уже в сети, и, кажется, зрители пока не спешат заносить его в список долгожданных премьер осени. Создатели упорно уверяют, что это не ремейк «Моей прекрасной няни» — но сюжет про провинциалку, оказавшуюся няней у столичного вдовца с тремя детьми, намекает на обратное.

Оксану играет инфлюенсер-миллионник и ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко — для неё это первый актёрский опыт. Её герой гадает на таро, щедро «гэкает» и «шокает», а вместо классического «очуметь» бросает в кадр «екать» или «шарахнешься».

Роль хозяина дома досталась Виктору Хориняку, а за дворецкого отвечает Александр Мартынов (он же Будейко из «Универа»). Казалось бы — приличный каст, но по комментариям ясно: энтузиазма у публики мало.

«Какое все искусственное», «Жалкая пародия на Заворотнюк», «Чем больше такого выходит, тем лучше отношусь к новым “Папиным дочкам”», «Не понимаю, зачем снимать продукт, который априори будет восприниматься как нечто вторичное», — сокрушаются в Сети.

Многие признают, что Иванченко харизматична в своём шоу, но в игровом сериале пока не убеждает. Главный упрёк — проект воспринимается как вторичная попытка оживить культовый образ, который у большинства прочно ассоциируется с Анастасией Заворотнюк.

Впрочем, часть зрителей относится философски: для Олеси это просто ещё одна ступенька карьеры, без претензии на великое. Ну а для кого-то дебютный тизер нового сериала стал поводом пересмотреть самые забавные моменты из «Моей прекрасной няни» и погрузиться в ностальгию. А значит, от «Няни Оксаны» уже есть хоть какая-то польза.

Фото: Кадр из сериала «Моя прекрасная няня»
Алексей Плеткин
