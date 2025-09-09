«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани

«Моя прекрасная няня» снова на экранах — в этот раз, к огромному сожалению, без Анастасии Заворотнюк. В перезапуске культового ситкома (хотя создатели таким его не считают) роль няни досталась Олесе Иванченко, известной публике как звезда шоу «Натальная карта».

Решение — неожиданное, и, как признается сама актриса, далось ей нелегко. Она выросла на этом сериале и была буквально одержима образом няни Вики.

Давление оказалось настолько сильным, что перед стартом съемок Иванченко четыре месяца работала с психоаналитиком. Нужно было не просто подготовиться технически — а разрешить себе занять место, которое прежде принадлежало Заворотнюк. Из уважения к актрисе Иванченко терзала совесть.

Начало уже сомнительное

То, что ведущая отправилась не на актерские курсы, а в кабинет психотерапевта — уже тревожный знак. Но не для фанатов сериала, а для самой знаменитости. Кинокритик Александр Шпагин считает, что Иванченко стоит быть осторожной с вхождением в роль.

Если уже на этапе подготовки актер не входит в роль, а роль входит в него — это тревожный знак. Примеров, когда все заканчивалось трагично, хватает. Вспомним Хита Леджера — после “Джокера” у него начался реальный распад, чем все закончилось, все знают. Или актер, сыгравший Махно в "Красных дьяволятах" — вошел в образ настолько, что потом стал главарем настоящей банды и был расстрелян, — вспоминает эксперт.

Шпагин также привел в пример Бориса Щукина — легендарного Ленина из советского кино, который настолько слился с образом, что в других спектаклях играл все того же вождя, даже если текст и герой был другой. Произошло слияние на психологическом уровне.

Так что за Олесю Иванченко остается только поволноваться. Может, она и сыграет гениально, но подобные эксперименты — дело очень опасное и не изученное.

Сериал может стать успешным

Сравнивать Иванченко с Заворотнюк, по мнению кинокритика, особого смысла нет — это совершенно разные типажи. Да, может быть какое-то внешнее сходство, но не более.

По его словам, зрители все равно рано или поздно привыкнут. В конце концов, «Няня Оксана» — это не серьезная драма, а ситком, а значит, формат сам по себе допускает смену актеров. Здесь легче принять новые лица и перестроиться на другие акценты.

Это менее страшно, нежели в обычных сериалах. В обычных сериалах это вызывает, конечно, внутреннее раздражение, что сказывается на рейтинге, — подытожил критик.

