Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Заворотнюк или Иванченко — скоро зрители сами решат: премьера «Няни Оксаны» уже на носу — когда выйдет первая серия

Заворотнюк или Иванченко — скоро зрители сами решат: премьера «Няни Оксаны» уже на носу — когда выйдет первая серия

23 сентября 2025 13:17
Заворотнюк или Иванченко — скоро зрители сами решат: премьера «Няни Оксаны» уже на носу — когда выйдет первая серия

Ситком еще до выхода вызывает споры.

Легкий и энергичный ситком «Няня Оксана» — это не ремейк, как уверяют создатели, а скорее новая попытка взглянуть на знакомую формулу. Создатели настаивают: культовая «Моя прекрасная няня» осталась в прошлом, а этот проект лишь вдохновлялся оригиналом, но преподносит совсем другую мораль и историю.

Новая няня против культовой

Главная героиня, простодушная и жизнерадостная Оксана (Олеся Иванченко), родом из Краснодарского края. Она приезжает в Москву ради любимого мужчины, но в ее истории — неожиданный (или нет) поворот: жених передумывает, и девушка остантся одна в огромном незнакомом городе.

Заворотнюк или Иванченко — скоро зрители сами решат: премьера «Няни Оксаны» уже на носу — когда выйдет первая серия

По иронии судьбы, именно это приводит ее в дом успешного ресторатора (Виктор Хориняк), где Оксана берет на себя заботу о его трех детях. Контраст между наивностью новенькой няни и холодным приемом хозяина дома становится основой для множества комедийных и трогательных ситуаций.

По трейлеру уже видно, что Олеся Иванченко частично вдохновлялась образом Анастасии Заворотнюк, и фанаты настроены скептически: сможет ли новая няня превзойти харизму культовой предшественницы?

Дешевый ремейк няни Вики, с трейлера уже понятно все, — пишут в Сети.

Однако делать преждевременные выводы не стоит. Даже Иванченко успокаивала поклонников, что не собирается никого «превосходить».

Что касается параллелей с ситкомом, то хочу заверить: наш проект позиционируется не как ремейк, — говорила она.

Заворотнюк или Иванченко — скоро зрители сами решат: премьера «Няни Оксаны» уже на носу — когда выйдет первая серия

Дата премьеры

За производством стоит компания Norm Production, генеральным продюсером проекта выступил Вячеслав Дусмухаметов — тот самый, кто когда-то стоял за хитами «Универ», «Интерны» и «СашаТаня». Режиссером стала Евгения Абдель-Фаттах, известная по «ИП Пирогова».

В «Няне Оксане» будет 20 серий. Премьерный показ стартует 29 сентября на телеканале «Пятница», а также на онлайн-платформе Premier. И только тогда поклонники смогут оценить, какой получилась новая героиня — и достойна ли она носить титул «няни поколения».

Ранее мы писали: «Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани

Фото: Кадры из сериала «Няня Оксана»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новый российский детектив может переплюнуть «Трассу»: зрители в восторге от Разумовской и сюжета Новый российский детектив может переплюнуть «Трассу»: зрители в восторге от Разумовской и сюжета Читать дальше 22 сентября 2025
Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода Читать дальше 24 сентября 2025
«Не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"»: зрителей уже зацепил детектив «Здесь все свои» с Разумовской — график выхода серий пригодится, если тоже начнете «Не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"»: зрителей уже зацепил детектив «Здесь все свои» с Разумовской — график выхода серий пригодится, если тоже начнете Читать дальше 24 сентября 2025
Куда бежать, если мир погиб? Топ-6 сериалов о выживании в бункере — один из них сняли в России Куда бежать, если мир погиб? Топ-6 сериалов о выживании в бункере — один из них сняли в России Читать дальше 23 сентября 2025
От 2 сезона «Лихих» мурашки бегут по коже, но вы помните первый? Тест на внимательность по самому жесткому сериалу 2025 года От 2 сезона «Лихих» мурашки бегут по коже, но вы помните первый? Тест на внимательность по самому жесткому сериалу 2025 года Читать дальше 23 сентября 2025
Место силы Паламарчука: в локациях «Ронина» туристов не сыщешь — узнали, где на самом деле снимали сериал Место силы Паламарчука: в локациях «Ронина» туристов не сыщешь — узнали, где на самом деле снимали сериал Читать дальше 23 сентября 2025
Финал подкрался незаметно: в Сеть слили спойлеры концовки 5 сезона «Спасской» — Анна потеряет близкого уже в первой серии Финал подкрался незаметно: в Сеть слили спойлеры концовки 5 сезона «Спасской» — Анна потеряет близкого уже в первой серии Читать дальше 23 сентября 2025
Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов» Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов» Читать дальше 22 сентября 2025
Рейтинг 7.8+ у обеих: режиссер «Близкого врага» до «Невского» снял 2 роскошных драмы — в первой Рожков, от второй кровь стынет в жилах Рейтинг 7.8+ у обеих: режиссер «Близкого врага» до «Невского» снял 2 роскошных драмы — в первой Рожков, от второй кровь стынет в жилах Читать дальше 21 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше