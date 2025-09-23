Заворотнюк или Иванченко — скоро зрители сами решат: премьера «Няни Оксаны» уже на носу — когда выйдет первая серия

Легкий и энергичный ситком «Няня Оксана» — это не ремейк, как уверяют создатели, а скорее новая попытка взглянуть на знакомую формулу. Создатели настаивают: культовая «Моя прекрасная няня» осталась в прошлом, а этот проект лишь вдохновлялся оригиналом, но преподносит совсем другую мораль и историю.

Новая няня против культовой

Главная героиня, простодушная и жизнерадостная Оксана (Олеся Иванченко), родом из Краснодарского края. Она приезжает в Москву ради любимого мужчины, но в ее истории — неожиданный (или нет) поворот: жених передумывает, и девушка остантся одна в огромном незнакомом городе.

По иронии судьбы, именно это приводит ее в дом успешного ресторатора (Виктор Хориняк), где Оксана берет на себя заботу о его трех детях. Контраст между наивностью новенькой няни и холодным приемом хозяина дома становится основой для множества комедийных и трогательных ситуаций.

По трейлеру уже видно, что Олеся Иванченко частично вдохновлялась образом Анастасии Заворотнюк, и фанаты настроены скептически: сможет ли новая няня превзойти харизму культовой предшественницы?

Дешевый ремейк няни Вики, с трейлера уже понятно все, — пишут в Сети.

Однако делать преждевременные выводы не стоит. Даже Иванченко успокаивала поклонников, что не собирается никого «превосходить».

Что касается параллелей с ситкомом, то хочу заверить: наш проект позиционируется не как ремейк, — говорила она.

Дата премьеры

За производством стоит компания Norm Production, генеральным продюсером проекта выступил Вячеслав Дусмухаметов — тот самый, кто когда-то стоял за хитами «Универ», «Интерны» и «СашаТаня». Режиссером стала Евгения Абдель-Фаттах, известная по «ИП Пирогова».

В «Няне Оксане» будет 20 серий. Премьерный показ стартует 29 сентября на телеканале «Пятница», а также на онлайн-платформе Premier. И только тогда поклонники смогут оценить, какой получилась новая героиня — и достойна ли она носить титул «няни поколения».

Ранее мы писали: «Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани