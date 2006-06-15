Корреспондент газеты «Время, вперёд!» Лидия Шевелёва становится пешкой в большой игре, получив из анонимного источника компрометирующие материалы на Егора Шубина, главу юридической службы крупного холдинга. По заданию своего начальства она пишет обличительную статью о подлом воре с «внешностью английского лорда». Справедливость торжествует - руководство холдинга отстраняет Шубина от дел и даёт ему неделю на то, чтобы попытаться восстановить своё доброе имя... Но судьба любит шутить, и она случайно сталкивает Шевелёву и Шубина вновь. При ближайшем знакомстве с Егором Лидия начинает сомневаться в его виновности, и недавние враги начинают собственное расследование, невзирая на опасности и рискуя жизнью.