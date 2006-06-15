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Киноафиша Сериалы Седьмое небо

Седьмое небо (2006 - 2006)

Sedmoe nebo 18+
Год выпуска 2006
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Корреспондент газеты «Время, вперёд!» Лидия Шевелёва становится пешкой в большой игре, получив из анонимного источника компрометирующие материалы на Егора Шубина, главу юридической службы крупного холдинга. По заданию своего начальства она пишет обличительную статью о подлом воре с «внешностью английского лорда». Справедливость торжествует - руководство холдинга отстраняет Шубина от дел и даёт ему неделю на то, чтобы попытаться восстановить своё доброе имя... Но судьба любит шутить, и она случайно сталкивает Шевелёву и Шубина вновь. При ближайшем знакомстве с Егором Лидия начинает сомневаться в его виновности, и недавние враги начинают собственное расследование, невзирая на опасности и рискуя жизнью.

В ролях
В ролях
Ольга Сутулова
Ольга Сутулова
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Анатолий Адоскин
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Максим Дрозд
Максим Дрозд
Ирина Бунина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Седьмое небо - Сезон 1 Сезон 1
2006, 4 эпизода
 
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