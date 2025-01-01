Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Пятницкий
Постеры
Постеры сериала «Пятницкий»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Постеры сериала «Пятницкий»
Вся информация о сериале
Годами фанаты «Матрицы» пытались разгадать легендарный зеленый код: ответ был куда проще, чем казалось
Netflix нещадно перекраивал сюжет «Ведьмака», но эти 7 моментов передал с точностью: как и описывал Сапковский в книгах
Вы были уверены, что Гарри выжил благодаря любви Лили? Тогда приготовьтесь: одна забытая деталь заставляет усомниться в этой красивой легенде
Всего 1 сериал Первого канала в 2025 году «побил» детективы НТВ: зрители ждали несколько лет – в итоге прозвали «полной дичью о войне»
Дама с собачкой: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по кадрам с героиней и псом (тест)
В «Интерстелларе» передали «привет» СССР — но 99% зрителей так и не заметили: Нолан к этой отсылке вообще не причастен
180 000 000 просмотров за неделю: Netflix назвал топ-5 самых популярных фильмов 2025 года – смотреть без кринжа можно лишь 2 из них
«Феноменально!»: так постоянно говорил Лосяш из «Смешариков» – спорим, вы не знали, почему создатели выбрали это слово?
Сериал с Безруковым и детектив-фэнтези в духе Гая Ричи: эти две российские экранизации получили приз как самые ожидаемые — обе выходят в 2026 году
Уилла Грэма оставил на десерт: скольких людей убил Ганнибал Миккельсена в сериале? Злодей Хопкинса на его фоне – маньяк-новичок
«Ужасно тянет смотреть дальше»: этот хоррор-детектив взял лучшее от «Твин Пикса» и «Во все тяжкие» — все 5 сезонов держит планку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667