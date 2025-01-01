Вместе с отцом Олег переезжает в тихий наукоград недалеко от Москвы и в середине года приходит в новую школу, две ученицы которой накануне пропали без вести. Новости о следующей жертве не заставляют себя ждать... Однако на фоне тревожных событий Олег обретает новых друзей. Это группа ранее неблагополучных ребят, резко выбившихся в лидеры благодаря стараниям их классного руководителя. Олег сразу приковывает его внимание, и вскоре парню открывают секрет тайного общества, участники которого могут активировать свои физические и умственные способности. Но какой будет цена этих перемен?