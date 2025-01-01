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Киноафиша Сериалы Тайный знак

Тайный знак (2025 - …)

Tajnyj znak 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал ТВ-3
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Вместе с отцом Олег переезжает в тихий наукоград недалеко от Москвы и в середине года приходит в новую школу, две ученицы которой накануне пропали без вести. Новости о следующей жертве не заставляют себя ждать... Однако на фоне тревожных событий Олег обретает новых друзей. Это группа ранее неблагополучных ребят, резко выбившихся в лидеры благодаря стараниям их классного руководителя. Олег сразу приковывает его внимание, и вскоре парню открывают секрет тайного общества, участники которого могут активировать свои физические и умственные способности. Но какой будет цена этих перемен?

В ролях
В ролях
Илья Соколовский
Илья Соколовский
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Алексей Фатеев
Алексей Фатеев
Олег Чугунов
Олег Чугунов
Диана Енакаева
Диана Енакаева
Василий Бриченко
Василий Бриченко
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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