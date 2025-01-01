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Постер сериала Без вины виноватая
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Киноафиша Сериалы Без вины виноватая

Без вины виноватая (2025 - …)

Bez viny vinovataya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Кристина замужем за успешным блогером Евгением, но за маской идеального супруга скрывается монстр: он избивает и изменяет жене. Единственным утешением для Кристины становится работа. В командировке она знакомится с Алексеем и впервые за долгие годы чувствует себя легко и спокойно. Вернувшись домой, Кристина сталкивается с очередным приступом агрессии: Евгений находит видео, где она гуляет с Алексеем, и избивает ее. Кристина решается на отчаянный шаг – собирает вещи и уходит, не имея ни поддержки, ни крыши над головой. Вспоминая слова Алексея о любви с первого взгляда, она отправляется в город, где они встретились…

В ролях
В ролях
Руслан Ягудин
Руслан Ягудин
Максим Линников
Валерия Бурдужа
Валерия Бурдужа
Ольга Дубровина
Василий Туркин
Аксинья Олейник
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Без вины виноватая - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
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