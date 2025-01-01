Кристина замужем за успешным блогером Евгением, но за маской идеального супруга скрывается монстр: он избивает и изменяет жене. Единственным утешением для Кристины становится работа. В командировке она знакомится с Алексеем и впервые за долгие годы чувствует себя легко и спокойно. Вернувшись домой, Кристина сталкивается с очередным приступом агрессии: Евгений находит видео, где она гуляет с Алексеем, и избивает ее. Кристина решается на отчаянный шаг – собирает вещи и уходит, не имея ни поддержки, ни крыши над головой. Вспоминая слова Алексея о любви с первого взгляда, она отправляется в город, где они встретились…