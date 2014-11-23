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Постер сериала Татьянина ночь
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Киноафиша Сериалы Татьянина ночь

Татьянина ночь (2014 - 2014)

Tatyanina noch 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал 9 канал Израиль+
Продолжительность сериала 7 часов 21 минута

О чем сериал

Кристина Бродская, Алексей Фатеев, Юлия Галкина в ретро-сериале об эпохе 1980-х. Красавице и умнице Тане Голубевой, дочери профессора МГУ и тренера по художественной гимнастике, прочат блестящее будущее: образование в главном университете страны, свадьба с подающим надежды однокурсником. Казалось, впереди только радость, но несчастный случай даёт совершенно новый импульс судьбе Тани. Её отец погибает в автокатастрофе, мать в больнице. Чтобы спасти её нужны деньги, но Тане неоткуда взять нужную сумму. Девушка ввязывается в авантюрную историю, участвует в модных шоу, начинает торговать своим телом и ввязывается в шпионскую интригу, к которой оказывается причастен её давний воздыхатель, майор КГБ Юрий Рогов.
 

В ролях
В ролях
Кристина Бродская
Кристина Бродская
Оксана Мысина
Оксана Мысина
Ксения Радченко
Ксения Радченко
Алена Кузнецова
Марина Куделинская
Марина Куделинская
Алексей Фатеев
Алексей Фатеев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Татьянина ночь - Сезон 1 Сезон 1
2014, 9 эпизодов
 
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