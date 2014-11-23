Кристина Бродская, Алексей Фатеев, Юлия Галкина в ретро-сериале об эпохе 1980-х. Красавице и умнице Тане Голубевой, дочери профессора МГУ и тренера по художественной гимнастике, прочат блестящее будущее: образование в главном университете страны, свадьба с подающим надежды однокурсником. Казалось, впереди только радость, но несчастный случай даёт совершенно новый импульс судьбе Тани. Её отец погибает в автокатастрофе, мать в больнице. Чтобы спасти её нужны деньги, но Тане неоткуда взять нужную сумму. Девушка ввязывается в авантюрную историю, участвует в модных шоу, начинает торговать своим телом и ввязывается в шпионскую интригу, к которой оказывается причастен её давний воздыхатель, майор КГБ Юрий Рогов.