Ху Тян страдает расстройством множественной личности и живёт с шестью альтер-эго, которых никогда не видел. Одна из них — активная, но пока не сильная Цзя Сяодуо. Как и другие, она считает себя единственной настоящей личностью. Психиатр использует её, чтобы устранить остальных. Во время этой борьбы Цзя Сяодуо начинает сомневаться в своей реальности и постепенно понимает: чтобы помочь Сюй Тяню, ей тоже придётся исчезнуть. Когда остаются только она и он, Сюй Тянь ощущает странную печаль — словно прощается с кем-то родным, кого никогда не знал, но навсегда теряет.