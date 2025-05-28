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Постер сериала Какой чудесный мир
Постер сериала Какой чудесный мир
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 9.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Какой чудесный мир

Какой чудесный мир (2025 - …)

What a Wonderful World 18+
Год выпуска 2025
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис iQiyi
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Ху Тян страдает расстройством множественной личности и живёт с шестью альтер-эго, которых никогда не видел. Одна из них — активная, но пока не сильная Цзя Сяодуо. Как и другие, она считает себя единственной настоящей личностью. Психиатр использует её, чтобы устранить остальных. Во время этой борьбы Цзя Сяодуо начинает сомневаться в своей реальности и постепенно понимает: чтобы помочь Сюй Тяню, ей тоже придётся исчезнуть. Когда остаются только она и он, Сюй Тянь ощущает странную печаль — словно прощается с кем-то родным, кого никогда не знал, но навсегда теряет.

В ролях
В ролях
Дун Цзыцзянь
Дун Цзыцзянь
Синь Чжилэй
Фан Ин
Чжао Лиин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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9.4 IMDb
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Сезоны
Какой чудесный мир - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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