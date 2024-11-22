Пэк Са-он — выходец из влиятельного политического клана. В его послужном списке работа военным корреспондентом, профессиональным переговорщиком и телеведущим. Его супруга, Хон Хи-джу, — дочь медиамагната и владелица газеты. После травмы, полученной в детстве, она утратила способность говорить и теперь трудится переводчиком жестового языка в суде. Несмотря на три года брака, между ними нет близости или особого интереса друг к другу — их отношения давно охладели. Но всё меняется в один момент, когда Хон Хи-джу таинственным образом исчезает.