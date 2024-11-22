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Постер сериала Когда звонит телефон
Постер сериала Когда звонит телефон
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Когда звонит телефон

Когда звонит телефон (2024 - 2025)

Jigeum Geosin Jeonhwaneun 18+
Год выпуска 2024
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал MBC
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут

О чем сериал

Пэк Са-он — выходец из влиятельного политического клана. В его послужном списке работа военным корреспондентом, профессиональным переговорщиком и телеведущим. Его супруга, Хон Хи-джу, — дочь медиамагната и владелица газеты. После травмы, полученной в детстве, она утратила способность говорить и теперь трудится переводчиком жестового языка в суде. Несмотря на три года брака, между ними нет близости или особого интереса друг к другу — их отношения давно охладели. Но всё меняется в один момент, когда Хон Хи-джу таинственным образом исчезает.

Когда звонит телефон - трейлер первого сезона
Когда звонит телефон  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ю Ён-сок
Ю Ён-сок
Чон Дон-хван
Чон Дон-хван
Чхэ Су-бин
Щин Ён-у
Ю Сон-джу
Хо Нам-джун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.8 IMDb
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Сезоны
Когда звонит телефон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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