Периодом Сражающихся царств названа целая эпоха в истории Китая. Страна была разделена на семь провинций, и правитель каждой пытался силой одолеть другие. Больше двух веков шли кровопролитные бои, пока на трон государства Цинь ни взошел Ин Чжэн, выбравший другой путь правления. Он собирает вокруг себя самых умных и талантливых людей, предпочитая меритократию кумовству и привилегиям, а главное его желание — не одолеть другие государства, а объединить их. С помощью преданных союзников, переговоров, хитростей и манипуляций новый правитель с трудом и не всегда успешно, но идёт к своей цели.