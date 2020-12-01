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Постер сериала Эпопея империи Цинь
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Киноафиша Сериалы Эпопея империи Цинь

Эпопея империи Цинь (2020 - 2020)

Da qin fu 18+
Год выпуска 2020
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CCTV-8
Продолжительность сериала 78 часов 0 минут

О чем сериал

Периодом Сражающихся царств названа целая эпоха в истории Китая. Страна была разделена на семь провинций, и правитель каждой пытался силой одолеть другие. Больше двух веков шли кровопролитные бои, пока на трон государства Цинь ни взошел Ин Чжэн, выбравший другой путь правления. Он собирает вокруг себя самых умных и талантливых людей, предпочитая меритократию кумовству и привилегиям, а главное его желание — не одолеть другие государства, а объединить их. С помощью преданных союзников, переговоров, хитростей и манипуляций новый правитель с трудом и не всегда успешно, но идёт к своей цели.

В ролях
В ролях
Йонг Ю
Дуань Ихун
Дуань Ихун
Вивиан У
Вивиан У
Эдвард Чжан
Чжу Чжу
Ли Найвэнь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Эпопея империи Цинь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 78 эпизодов
 
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