Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Том и Лола
Постер сериала Том и Лола
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Том и Лола

Том и Лола (2024 - …)

Tom et Lola 18+
Год выпуска 2024
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал France 3
Продолжительность сериала 11 часов 0 минут

О чем сериал

Лола служит в убойном отделе прибрежного французского городка и в одиночку растит двоих детей от разных мужей, которые не платят ей алименты. Женщина больше не может платить за аренду квартиры, и ей грозит выселение. Том — сотрудник отдела по борьбе с наркотиками и близкий друг детства Лолы. От него уходит жена, и он временно переезжает жить к Лоле вместе с дочерью-подростком, чтобы помочь ей справиться с финансовыми проблемами. Том и Лола пытаются наладить совместный быт и поддержать друг друг в сложное для обоих время. Друзья встречаются не только дома, но и в полицейском участке, где вместе расследуют запутанные дела: убийство племянника мэра, смерть работника фабрики по производству мыла, гибель пилота воздушного шара и многие другие загадочные преступления. Смогут ли напарники помочь друг другу пережить кризис и устроить личную жизнь?

Том и Лола - трейлер первого сезона
Том и Лола  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Мари-Элен Лентини
Дуня Козин
Пьер-Ив Бон
Эвелин Эль Гарби Клай
Élodie Varlet
Yassin Hitch
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Том и Лола - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше