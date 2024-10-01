Лола служит в убойном отделе прибрежного французского городка и в одиночку растит двоих детей от разных мужей, которые не платят ей алименты. Женщина больше не может платить за аренду квартиры, и ей грозит выселение. Том — сотрудник отдела по борьбе с наркотиками и близкий друг детства Лолы. От него уходит жена, и он временно переезжает жить к Лоле вместе с дочерью-подростком, чтобы помочь ей справиться с финансовыми проблемами. Том и Лола пытаются наладить совместный быт и поддержать друг друг в сложное для обоих время. Друзья встречаются не только дома, но и в полицейском участке, где вместе расследуют запутанные дела: убийство племянника мэра, смерть работника фабрики по производству мыла, гибель пилота воздушного шара и многие другие загадочные преступления. Смогут ли напарники помочь друг другу пережить кризис и устроить личную жизнь?