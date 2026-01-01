Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мари-Элен Лентини
Marie-Hélène Lentini
Киноафиша
Персоны
Мари-Элен Лентини
Мари-Элен Лентини
Marie-Hélène Lentini
Дата рождения
1 января 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Том и Лола
(2024)
4.8
О чем говорят французские мужчины
(2012)
Фильмография Мари-Элен Лентини
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Год
Все
2024
2012
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
6.8
Том и Лола
драма, комедия, криминал
2024, Франция
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4.8
О чем говорят французские мужчины
Les Hommes à Lunettes
комедия
2012, Франция
Смотреть трейлер
У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили
Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667