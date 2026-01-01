Оповещения от Киноафиши
Мари-Элен Лентини Marie-Hélène Lentini
Мари-Элен Лентини

Marie-Hélène Lentini

Дата рождения
1 января 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр

Том и Лола 6.8
Том и Лола (2024)
О чем говорят французские мужчины 4.8
О чем говорят французские мужчины (2012)

Жанр
Год
Том и Лола 6.8
Том и Лола
драма, комедия, криминал 2024, Франция
О чем говорят французские мужчины 4.8
О чем говорят французские мужчины Les Hommes à Lunettes
комедия 2012, Франция
