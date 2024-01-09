Молодая стажерка проекта «Невиновен» Стелла берется за дело, которое на первый взгляд кажется очевидным: мужчина осужден за жестокое убийство, доказательства неопровержимы. Есть только один нюанс: обвиняемый наотрез отказывается признавать вину. Начав собственное расследование, Стелла тоже чувствует, что сомневается в приговоре. Во время изучения деталей дела героиня сталкивается с тайнами, противоречиями и чужим молчанием. Кто лжет? Почему? Неужели мужчина и правда невиновен? Рано или поздно Стелле придется сделать выбор — следовать интуиции или законам системы.