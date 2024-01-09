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Постер сериала Проект «Невиновен»
Постер сериала Проект «Невиновен»
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Проект «Невиновен»

Проект «Невиновен» (2024 - …)

Projet Innocence 18+
Год выпуска 2024
Страна Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал Noovo
Продолжительность сериала 7 часов 0 минут

О чем сериал

Молодая стажерка проекта «Невиновен» Стелла берется за дело, которое на первый взгляд кажется очевидным: мужчина осужден за жестокое убийство, доказательства неопровержимы. Есть только один нюанс: обвиняемый наотрез отказывается признавать вину. Начав собственное расследование, Стелла тоже чувствует, что сомневается в приговоре. Во время изучения деталей дела героиня сталкивается с тайнами, противоречиями и чужим молчанием. Кто лжет? Почему? Неужели мужчина и правда невиновен? Рано или поздно Стелле придется сделать выбор — следовать интуиции или законам системы.

Проект «Невиновен» - трейлер первого сезона
Проект «Невиновен»  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Матиас Ретамаль
Ги Надон
Джонни Кортес
Эрнст Огюстен
Дэйв Кэмпбелл
Ян Джозеф
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.5 IMDb
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Сезоны
Проект «Невиновен» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 10 эпизодов
 
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