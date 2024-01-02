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Постер сериала Фантастическая соната
Постер сериала Фантастическая соната
Постер сериала Фантастическая соната
Постер сериала Фантастическая соната
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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4 постера
Киноафиша Сериалы Фантастическая соната

Фантастическая соната (2024 - 2024)

Love Song for Illusion 18+
Год выпуска 2024
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Наследный принц Хён в детстве подвергался унижениям со стороны деспотичного отца Саджо Сына, незаконно захватившего власть в государстве. Хён страдает психическим заболеванием, которое проявляется в раздвоении его личности. Одна из личностей обладает утончённым вкусом и любовью к прекрасному, вторая же обнажает тёмные стороны его натуры. Тем временем юная и дерзкая Ён Воль, наследница свергнутой династии, одержима местью за гибель своей семьи, в которой виновен Саджо Сын. Ён Воль решает проникнуть во дворец, чтобы осуществить свой план, но оказывается в ловушке.

В ролях
В ролях
Хван Сок-чон
Хван Хи
Пак Джи Хун
Пак Джи Хун
У Хён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Фантастическая соната - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 16 эпизодов
 
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