Наследный принц Хён в детстве подвергался унижениям со стороны деспотичного отца Саджо Сына, незаконно захватившего власть в государстве. Хён страдает психическим заболеванием, которое проявляется в раздвоении его личности. Одна из личностей обладает утончённым вкусом и любовью к прекрасному, вторая же обнажает тёмные стороны его натуры. Тем временем юная и дерзкая Ён Воль, наследница свергнутой династии, одержима местью за гибель своей семьи, в которой виновен Саджо Сын. Ён Воль решает проникнуть во дворец, чтобы осуществить свой план, но оказывается в ловушке.