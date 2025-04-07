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Это путешествие
Это путешествие (2025 - …)
Zatsu Tabi: That's Journey
18+
аниме
Год выпуска
2025
Страна
Япония
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
Tokyo MX
Продолжительность сериала
4 часа 48 минут
О чем сериал
Начинающий художник манга путешествует по Японии, чтобы найти неожиданные сокровища!
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В ролях
Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
6.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
12 эпизодов
Отзывы о сериале
Gsg Bdbdh
11 июня 2025, 09:13
Сериал это путешествие просто легендарный сериал такой крутой так сразу вдохновляет особенно хочу высказаться про гланого героя просто легендарный…
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Киноафиша.инфо
30 июня 2025, 18:35
Было очень интересно прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
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