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Это путешествие (2025 - …)

Zatsu Tabi: That's Journey 18+
Год выпуска 2025
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Начинающий художник манга путешествует по Японии, чтобы найти неожиданные сокровища!

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.5 IMDb
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Сезоны
Это путешествие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Gsg Bdbdh 11 июня 2025, 09:13
Сериал это путешествие просто легендарный сериал такой крутой так сразу вдохновляет особенно хочу высказаться про гланого героя просто легендарный… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 18:35
Было очень интересно прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
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