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Киноафиша Сериалы Это путешествие Отзывы

Отзывы о сериале «Это путешествие»

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Gsg Bdbdh 11 июня 2025, 09:13
Оценка
Сериал это путешествие просто легендарный сериал такой крутой так сразу вдохновляет особенно хочу высказаться про гланого героя просто легендарный писатель манги вообще озвучка в том числе как и сюжет просто обалденный Я как любитель Азии и любитель путешествий скажу так это лучший аниме сериал за всю мою жизнь которую я когда-либо видел за свои 11 лет своей жизни продолжайте в том же духе и не прекращайте делать серии знаете что про каждую серию я узнаю в день выхода
11 июня 2025, 09:13 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 18:35
в ответ на сообщение Gsg Bdbdh от 11 июня 2025, 09:13
Было очень интересно прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
30 июня 2025, 18:35 Ответить
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