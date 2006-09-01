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Постер сериала Лунтик и его друзья
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Киноафиша Сериалы Лунтик и его друзья

Лунтик и его друзья (2006 - …)

Luntik i ego druzya 18+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 5 минут
Телеканал Карусель
Продолжительность сериала 26 часов 50 минут

О чем сериал

Приключения Лунтика, маленького пушистого существа, родившегося на Луне и свалившегося на Землю.

В ролях
В ролях
Светлана Письмиченко
Светлана Письмиченко
Михаил Черняк
Михаил Черняк
Елена Шульман
Елена Шульман
Наталья Данилова
Константин Бронзит
Константин Бронзит
Олег Куликович
Олег Куликович
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.5 IMDb
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Сезоны
Лунтик и его друзья - Сезон 1 Сезон 1
2006, 80 эпизодов
 
Лунтик и его друзья - Сезон 2 Сезон 2
2007, 50 эпизодов
 
Лунтик и его друзья - Сезон 3 Сезон 3
2007, 60 эпизодов
 
Лунтик и его друзья - Сезон 4 Сезон 4
2008, 69 эпизодов
 
Лунтик и его друзья - Сезон 5 Сезон 5
2008, 62 эпизода
 
Лунтик и его друзья - Сезон 6 Сезон 6
2010, 1 эпизод
 
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