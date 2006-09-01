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Лунтик и его друзья
Лунтик и его друзья (2006 - …)
Luntik i ego druzya
18+
детский
Год выпуска
2006
Страна
Россия
Всего сезонов
6 сезонов
Эпизод длится
5 минут
Телеканал
Карусель
Продолжительность сериала
26 часов 50 минут
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О чем сериал
Приключения Лунтика, маленького пушистого существа, родившегося на Луне и свалившегося на Землю.
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В ролях
В ролях
Светлана Письмиченко
Михаил Черняк
Елена Шульман
Наталья Данилова
Константин Бронзит
Олег Куликович
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
4.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1
2006,
80 эпизодов
Сезон 2
2007,
50 эпизодов
Сезон 3
2007,
60 эпизодов
Сезон 4
2008,
69 эпизодов
Сезон 5
2008,
62 эпизода
Сезон 6
2010,
1 эпизод
Отзывы о сериале
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