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Киноафиша Сериалы Подсудимый

Подсудимый (2019 - 2019)

Podsudimyj 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

Честный следователь по особо важным делам Андрей Климов работает в СК и вместе с любимой женой воспитывает дочь. Однажды он просыпается в тюремной камере и узнаёт, что его обвиняют в убийстве его семьи. Климов не помнит событий последних четырёх месяцев. Единственное, что осталось в его памяти, это детали дела об убийстве руководителя крупной компании, которое он расследовал до заключения под стражу. В совершении преступления Климов подозревал брата-близнеца жертвы. Сможет ли следователь выйти на свободу, узнать правду и добиться справедливости?

В ролях
В ролях
Дмитрий Паламарчук
Дмитрий Паламарчук
Андрей Терентьев
Андрей Терентьев
Владимир Литвинов
Петр Рыков
Петр Рыков
Петр Терещенко
Петр Терещенко
Андрей Аладьин
Андрей Аладьин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Подсудимый - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 16 эпизодов
 
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