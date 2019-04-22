Честный следователь по особо важным делам Андрей Климов работает в СК и вместе с любимой женой воспитывает дочь. Однажды он просыпается в тюремной камере и узнаёт, что его обвиняют в убийстве его семьи. Климов не помнит событий последних четырёх месяцев. Единственное, что осталось в его памяти, это детали дела об убийстве руководителя крупной компании, которое он расследовал до заключения под стражу. В совершении преступления Климов подозревал брата-близнеца жертвы. Сможет ли следователь выйти на свободу, узнать правду и добиться справедливости?