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Постер сериала Расскажи мне, как любить
Постер сериала Расскажи мне, как любить
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Расскажи мне, как любить

Расскажи мне, как любить (2016 - 2017)

Bana Sevmeyi Anlat 18+
Год выпуска 2016
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 20 минут
Стрим-сервис Now
Продолжительность сериала 51 час 20 минут

О чем сериал

Переводчица на замену Лейла невольно очаровала своего босса – влиятельного и опасного человека по имени Хашмет. Он очень быстро сделал ей предложение. Но уже в день свадьбы Лейла меняет решение: она не хочет связываться с бандитом. Безответная любовь и ревность Хашмета теперь будут преследовать её повсюду. На пути у беглянки появляется разорившийся повар-ресторатор Альпер, которого предала жена. Сейчас она в коме после аварии, а он остался с маленькой дочкой и племянницами. Чем может несчастный отец-одиночка помочь бедовой Лейле? Смотри сериал «Расскажи мне, как любить» онлайн.

В ролях
В ролях
Кадир Догулу
Кадир Догулу
Бихтер Динцел
Седа Бакан
Эмир Чубукчу
Минэ Кылыч
Минэ Кылыч
Долунай Сойсерт
Долунай Сойсерт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
5.8 IMDb
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Сезоны
Расскажи мне, как любить - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 22 эпизода
 
Отзывы о сериале
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