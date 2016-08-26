Переводчица на замену Лейла невольно очаровала своего босса – влиятельного и опасного человека по имени Хашмет. Он очень быстро сделал ей предложение. Но уже в день свадьбы Лейла меняет решение: она не хочет связываться с бандитом. Безответная любовь и ревность Хашмета теперь будут преследовать её повсюду. На пути у беглянки появляется разорившийся повар-ресторатор Альпер, которого предала жена. Сейчас она в коме после аварии, а он остался с маленькой дочкой и племянницами. Чем может несчастный отец-одиночка помочь бедовой Лейле? Смотри сериал «Расскажи мне, как любить» онлайн.