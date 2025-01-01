Меню
Бихтер Динцел
Бихтер Динцел Bihter Dinçel
Бихтер Динцел

Bihter Dinçel

Дата рождения
12 марта 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Диярбакыр, Турция
Рост
172 см
Цвет глаз
карий

Семейный тупик 5.1
Семейный тупик (2024)
Sicak Büfe 4.6
Sicak Büfe (2025)
Отец 0.0
Отец (2022)

Sicak Büfe 4.6
Sicak Büfe Sicak Büfe
комедия 2025, Турция
Семейный тупик 5.1
Семейный тупик Aile Çikmazi
комедия 2024, Турция
Отец
Отец
драма 2022, Турция
Сердечная боль
Сердечная боль
мелодрама 2022, Турция
Чудо-доктор
Чудо-доктор
драма 2019, Турция
Расскажи мне, как любить
Расскажи мне, как любить
драма, комедия, мелодрама 2016, Турция
