О персоне
Фильмография
Бихтер Динцел
Bihter Dinçel
Бихтер Динцел
Бихтер Динцел
Bihter Dinçel
Дата рождения
12 марта 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Диярбакыр, Турция
Рост
172 см
Цвет глаз
карий
Популярные фильмы
5.1
Семейный тупик
(2024)
4.6
Sicak Büfe
(2025)
0.0
Отец
(2022)
Фильмография Бихтер Динцел
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2022
2019
2016
Все
6
Фильмы
2
Сериалы
4
Актриса
6
4.6
Sicak Büfe
Sicak Büfe
комедия
2025, Турция
5.1
Семейный тупик
Aile Çikmazi
комедия
2024, Турция
Отец
драма
2022, Турция
Сердечная боль
мелодрама
2022, Турция
Чудо-доктор
драма
2019, Турция
Расскажи мне, как любить
драма, комедия, мелодрама
2016, Турция
