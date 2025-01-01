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Долунай Сойсерт
Dolunay Soysert
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Долунай Сойсерт
Долунай Сойсерт
Dolunay Soysert
Дата рождения
25 марта 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Адана, Турция
Популярные фильмы
9.3
Дикий
(2023)
0.0
Расскажи мне, как любить
(2016)
0.0
Не для записи
(2017)
Фильмография Долунай Сойсерт
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2023
2017
2016
Все
3
Сериалы
3
Актриса
3
9.3
Дикий
драма
2023, Турция
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Не для записи
драма, боевик, криминал
2017, Турция
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Расскажи мне, как любить
драма, комедия, мелодрама
2016, Турция
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