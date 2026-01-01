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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Юлия Дробот
Yuliya Drobot
Киноафиша
Персоны
Юлия Дробот
Юлия Дробот
Yuliya Drobot
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
0.0
Цена молчания
(2022)
0.0
Укрощение укротительницы
(2025)
0.0
Жертва
(2026)
Фильмография Юлия Дробот
Жертва
мелодрама, драма
2026, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Укрощение укротительницы
мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
Цена молчания
драма, криминал
2022, Россия
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