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Постер сериала Я тебе неровня
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Киноафиша Сериалы Я тебе неровня

Я тебе неровня (2025 - 2025)

Ya tebe nerovnya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Ирине Сергеевне категорически не нравится девушка сына, в которую он влюблен еще со школы. Чтобы мама почувствовала разницу и наконец приняла его выбор, Максим подговаривает ученицу кулинарного колледжа Алису притвориться его невестой. Находясь в ужасе от новой девушки сына, Ирина пытается рассорить молодых, считая, что простушка Алиса – ему неровня. Пока однажды за Алисой не приезжает ее отец, Кирилл Игоревич, и не оказывается, что она из богатой и влиятельной семьи... Кирилл тоже выступает против их союза – как может его дочь выйти замуж за беззаботного провинциала? Пока взрослые разбираются, кто кому не подходит, Алиса и Максим влюбляются друг в друга по-настоящему…

В ролях
В ролях
Алексей Фатеев
Алексей Фатеев
Янина Соколовская
Сухраб Хайлобеков
Маргарита Шерш
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Я тебе неровня - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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