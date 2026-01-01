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Маргарита Шерш
Маргарита Шерш Margarita Shersh
Киноафиша Персоны Маргарита Шерш

Маргарита Шерш

Margarita Shersh

Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Роман с того света 5.0
Роман с того света (2025)
Любовь по принуждению 0.0
Любовь по принуждению (2025)
Эпикриз 0.0
Эпикриз (2026)

Фильмография Маргарита Шерш

Эпикриз
Эпикриз
драма, мелодрама 2026, Россия
Горький шоколад
Горький шоколад
мелодрама, драма 2026, Россия
Цветочное озеро
Цветочное озеро
мелодрама, драма 2026, Россия
Любовь по принуждению
Любовь по принуждению
мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
Я тебе неровня
Я тебе неровня
мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
Роман с того света 5
Роман с того света
комедия 2025, Россия
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Все средства хороши
драма, мелодрама, мини-сериал 2024, Россия
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