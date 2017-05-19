В 3 сезоне 4 серии сериала «12 обезьян», отправляясь в 2007 год, Коул и Рамзи так и не смогли выяснить, является ли их очередная операция ловушкой или последней возможностью уничтожить Свидетеля. В скором времени Джеймс узнает неожиданную правду.
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