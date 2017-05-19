В 3 сезоне 8 серии сериала «12 обезьян» в попытке спрятаться от своих преследователей Кассандра и Джеймс перемещаются из одной эпохи в другую. В скором времени друзья и противники сталкиваются в великосветском викторианском Лондоне.
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