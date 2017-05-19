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Киноафиша Сериалы 12 обезьян Сезоны Сезон 3 Серия 6

12 обезьян 2015 - 2018 6 серия 3 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «12 обезьян»
Мать
Сезон 3 / Серия 1 19 мая 2017
Стражи
Сезон 3 / Серия 2 19 мая 2017
Враг
Сезон 3 / Серия 3 19 мая 2017
Братья
Сезон 3 / Серия 4 19 мая 2017
Причина и следствие
Сезон 3 / Серия 5 20 мая 2017
Сущность
Сезон 3 / Серия 6 20 мая 2017
Воспитывать
Сезон 3 / Серия 7 20 мая 2017
Маски
Сезон 3 / Серия 8 21 мая 2017
Вор
Сезон 3 / Серия 9 21 мая 2017
Свидетель
Сезон 3 / Серия 10 21 мая 2017
О чем серия

В 3 сезоне 6 серии сериала «12 обезьян», после того как Коулу и Рэйли стало известно о первом собрании «Армии», герои отправляются в 1953 год. Однако для того, чтобы попасть в нужное место, им необходимо обратиться за помощью к агенту Гейлу.

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