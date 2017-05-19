В 3 сезоне 6 серии сериала «12 обезьян», после того как Коулу и Рэйли стало известно о первом собрании «Армии», герои отправляются в 1953 год. Однако для того, чтобы попасть в нужное место, им необходимо обратиться за помощью к агенту Гейлу.
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