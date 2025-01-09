В мире, где живёт Айн, будущую профессию при рождении определяет богиня. И парню не особо повезло — он стал оценщиком. Товарищи по группе называют его мусорщиком и используют в хвост и в гриву. Ненавидя себя за это, Айн целыми днями вынужден пресмыкаться перед ними. Но однажды он попадает в иное тайное пространство, где встречает духа Мирового древа Юри и Защитницу и Магистра Урсулу. Эта встреча навсегда меняет судьбу оценщика. Тренируясь под началом Урсулы, Айн вскоре отправляется в путь для исполнения заветного желания её дочери.