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Постер сериала Худшая работа «оценщика» оказалась самой сильной
Постер сериала Худшая работа «оценщика» оказалась самой сильной
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Худшая работа «оценщика» оказалась самой сильной

Худшая работа «оценщика» оказалась самой сильной (2025 - …)

Fuguushoku «Kanteishi» ga Jitsu wa Saikyou Datta 18+
Год выпуска 2025
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

В мире, где живёт Айн, будущую профессию при рождении определяет богиня. И парню не особо повезло — он стал оценщиком. Товарищи по группе называют его мусорщиком и используют в хвост и в гриву. Ненавидя себя за это, Айн целыми днями вынужден пресмыкаться перед ними. Но однажды он попадает в иное тайное пространство, где встречает духа Мирового древа Юри и Защитницу и Магистра Урсулу. Эта встреча навсегда меняет судьбу оценщика. Тренируясь под началом Урсулы, Айн вскоре отправляется в путь для исполнения заветного желания её дочери.

В ролях
В ролях
Даисукэ Намикава
Саюми Судзусиро
Ю Сэридзава
Кикуносукэ Тоя
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Сезоны
Худшая работа «оценщика» оказалась самой сильной - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 12 эпизодов
 
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