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Постер сериала История летчика
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Киноафиша Сериалы История летчика

История летчика (2009 - 2009)

Istoriya letchika 18+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Сергей Филатов — летчик-ас, командир легендарного экипажа. Его боевую славную биографию оборвала перестройка. Распался его слаженный дружный экипаж. Сергей работает в Москве, он чиновник министерства авиации. Жизнь Сергея благополучна, но эта жизнь его тяготит. Он должен летать. Как представитель министерства авиации Сергей руководит операцией по поиску и спасению в Арктике известного французского путешественника. За спасением француза следит весь мир. Рискованная посадка на льдину, не проходит даром. Самолет спасателей, не долетев до Москвы, вынужден приземлиться в родном городе Сергея. Для небольшого северного городка — это событие, как, впрочем, и неожиданное возвращение Сергея. Он встречается с друзьями. Несколько лет назад он, их командир, уехал в Москву в министерство отстаивать право на работу, но остался в столице, а ребята прозябают в провинции. Перспектив нет: их самолет списан, его скоро распилят и продадут как металлический лом.

В ролях
В ролях
Марат Башаров
Марат Башаров
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Анна Арланова
Анна Арланова
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Иван Рудаков
Иван Рудаков
Ксения Буравская
Ксения Буравская
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Сезоны
История летчика - Сезон 1 Сезон 1
2009, 12 эпизодов
 
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