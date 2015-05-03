Меню
Призраки Энфилда 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Призраки Энфилда
Призраки Энфилда Сезоны Сезон 1
The Enfield Haunting
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 мая 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

6.8
Оцените 13 голосов
7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Призраки Энфилда»

Сезон 1
Пробуждение The Awakening
Сезон 1 Серия 1
3 мая 2015
Ускорение The Quickening
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2015
Расплата The Reckoning
Сезон 1 Серия 3
17 мая 2015
