Призраки Энфилда 2015, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Сезон 1
The Enfield Haunting
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
3 мая 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
3
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
6.8
Оцените
13
голосов
7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Призраки Энфилда»
Сезон 1
Пробуждение
The Awakening
Сезон 1
Серия 1
3 мая 2015
Ускорение
The Quickening
Сезон 1
Серия 2
10 мая 2015
Расплата
The Reckoning
Сезон 1
Серия 3
17 мая 2015
