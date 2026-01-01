Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Призраки Энфилда
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Актеры сериала «Призраки Энфилда»
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Актеры сериала «Призраки Энфилда»
Вся информация о сериале
Элинор Хафнер
Eleanor Hafner
Janet Grosse
Элинор Уортингтон-Кокс
Eleanor Worthington-Cox
Janet Hodgson
Тимоти Сполл
Timothy Spall
Maurice Grosse
Струан Роджер
Struan Rodger
Джульет Стивенсон
Juliet Stevenson
Betty Grosse
Juliet Stevenson
Betty Grosse
Мэттью Макфейден
Matthew Macfadyen
Fern Deacon
Margaret Hodgson
Чарльз Фернесс
Charles Furness
Simon
Joey Price
Рози Кавальеро
Rosie Cavaliero
Peggy Hodgson
Саймон Чэндлер
Simon Chandler
Professor Beloff
Neal Barry
Fern Deacon
Элинор Хафнер
Eleanor Hafner
Джульет Стивенсон
Juliet Stevenson
Рози Кавальеро
Rosie Cavaliero
Тимоти Сполл
Timothy Spall
Элинор Уортингтон-Кокс
Eleanor Worthington-Cox
Чарльз Фернесс
Charles Furness
Аманда Лоуренс
Amanda Lawrence
Sean Francis
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