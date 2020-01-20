Меню
Потерянная дочь 2020, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Сезоны
Сезон 1
Die verlorene Tochter
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
20 января 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 30 минут
Рейтинг сериала
6.5
Оцените
11
голосов
6.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Потерянная дочь»
Сезон 1
Призраки
Geister
Сезон 1
Серия 1
20 января 2020
Сомневаться
Zweifel
Сезон 1
Серия 2
20 января 2020
Ложь
Lügen
Сезон 1
Серия 3
20 января 2020
Сумасшедший дом под названием «Семья»
Das Irrenhaus, das man Familie nennt
Сезон 1
Серия 4
20 января 2020
Правда и ничего...
Die Wahrheit und nichts ...
Сезон 1
Серия 5
20 января 2020
Куча битого стекла
Scherbenhaufen
Сезон 1
Серия 6
20 января 2020
