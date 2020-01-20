Меню
Потерянная дочь 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Потерянная дочь
Die verlorene Tochter
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут

Рейтинг сериала

6.5
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Потерянная дочь»

Сезон 1
Призраки Geister
Сезон 1 Серия 1
20 января 2020
Сомневаться Zweifel
Сезон 1 Серия 2
20 января 2020
Ложь Lügen
Сезон 1 Серия 3
20 января 2020
Сумасшедший дом под названием «Семья» Das Irrenhaus, das man Familie nennt
Сезон 1 Серия 4
20 января 2020
Правда и ничего... Die Wahrheit und nichts ...
Сезон 1 Серия 5
20 января 2020
Куча битого стекла Scherbenhaufen
Сезон 1 Серия 6
20 января 2020
