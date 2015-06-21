Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Черная работа 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Черная работа
Киноафиша Сериалы Черная работа Сезоны Сезон 1
Black Work
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

6.4
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Черная работа»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 июня 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 июня 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 июля 2015
График выхода всех сериалов
В Сети нашли причину провала сиквелов «Терминатора»: согласитесь, что с Сарой Коннор вечно все было не так?
«28 лет спустя», новая «Мумия» и оборотни Эггерса: какие хорроры будут пугать нас в 2026 году — список жуткий
Была ли Лили беременна вторым ребенком, когда Волдеморт ворвался в дом Поттеров? Разбираем громкую фанатскую теорию
Кэмерону уже нашли замену в «Аватаре 4»: легендарного режиссера «подсидит» автор «Форсажа 7» и пачки трэш-ужастиков
Джон Уик, «разрывные» шутки, кошмарная смерть: россияне выбрали 3 лучших серии «Невского» с Васильевым — не согласиться будет трудно
Шпака в «Иване Васильевиче» обокрали на 40 000 советских рублей, но главное «сокровище» не тронули – в СССР считалось «запрещенкой»
Чем удивляет 2 сезон сериала «Питт»: главная драма 2025-го вернулась – и стала лучше буквально во всем (наш обзор)
Первая премьера Netflix 2026 года сместила «Очень странные дела» с пьедестала — мини-детектив уже называют одним из лучших
Пока все обсуждали «Очень странные дела», новый российский сериал прокрался на вершину топа Кинопоиска — всего за 5 дней обошел «Киберслава»
Ситхи, зомби и Лавкрафт: «Звездные войны» превратят в полноценный ужастик – плевались от «Аколита»? Станет еще хуже
Голова прояснится с первой ложки: Глеб Жеглов спасался от похмелья лишь одним способом – чудо-рецепт «народного» супа из «Места встречи»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше