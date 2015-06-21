Меню
Черная работа 2015, 1 сезон
Black Work
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
21 июня 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
3
Продолжительность сезона
3 часа 0 минут
Рейтинг сериала
6.4
Оцените
13
голосов
6.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Черная работа»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
21 июня 2015
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
28 июня 2015
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
5 июля 2015
