Постеры сериала «Уложенные»

Вымышленный, но реальный: где на карте прячется город Алибакан из «Джентльменов удачи»

Маму уже нашел, а папа где? Раскрыт сюжет и дата выхода нового мультика «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Как Меглин вылечился? Герою «Метода» пришлось вспомнить сначала самое страшное

«Будете вспоминать ещё долго»: новая дорама с рейтингом 8,4 на IMDb стала неожиданным открытием ноября

«Спасибо Богу, что этого нет в Штатах»: иностранцам показали нашего «Чебурашку» - у американцев глаза на лоб полезли от увиденного

Ералаша не забыли, а остальных? Вспоминаем главные смерти «Слова пацана» – одного пришлось убить дважды, вторая так и не воскресла

Снова отец и сын, снова Дальний Восток: эта криминальная драма от режиссера «Быка» напоминает «Лихих» – отметьте дату премьеры

«Это уже не Хищник»: гений Кодзима посмотрел «Планету смерти» одним из первых – и признал, что фильм больше похож на аниме

В фильме деликатес, в книгах мерзость: чем на самом деле закусывали водку профессор Преображенский и доктор Борменталь?

Netflix пора заволноваться: новый корейский мультфильм бросит вызов «Кейпоп-охотницам» — конкурент позаимствовал идею