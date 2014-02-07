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Постер сериала Танкисты своих не бросают
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Киноафиша Сериалы Танкисты своих не бросают

Танкисты своих не бросают (2014 - 2014)

Tankisty svoih ne brosayut 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Наконец-то Марина счастлива. Одинокая женщина, потерявшая сына и мужа, она снова выходит замуж – за капитана танковых войск в отставке Федора. Но вскоре ее муж получает травму, после чего давнее ранение дает о себе знать. Федор при смерти. Спасти его может профессор Росман, местное светило медицины. Операция стоит больших денег, которых в семье нет, а бесплатно помочь врач отказывается. Марина продает все ценности, часть денег собирают однополчане ее мужа. Но с трудом собранную сумму крадут. А Федору становится все хуже. И тогда скромная женщина решается на отчаянный шаг: она похищает дочь профессора, Кристину, и требует спасти мужа в обмен на безопасность девушки…

В ролях
В ролях
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Алиса Гребенщикова
Алиса Гребенщикова
Екатерина Маликова
Екатерина Маликова
Анатолий Гущин
Анатолий Гущин
Александр Яцко
Александр Яцко
Борис Тенин
Борис Тенин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Танкисты своих не бросают - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
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