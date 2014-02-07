Наконец-то Марина счастлива. Одинокая женщина, потерявшая сына и мужа, она снова выходит замуж – за капитана танковых войск в отставке Федора. Но вскоре ее муж получает травму, после чего давнее ранение дает о себе знать. Федор при смерти. Спасти его может профессор Росман, местное светило медицины. Операция стоит больших денег, которых в семье нет, а бесплатно помочь врач отказывается. Марина продает все ценности, часть денег собирают однополчане ее мужа. Но с трудом собранную сумму крадут. А Федору становится все хуже. И тогда скромная женщина решается на отчаянный шаг: она похищает дочь профессора, Кристину, и требует спасти мужа в обмен на безопасность девушки…