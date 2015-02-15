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Киноафиша Сериалы Фауда

Фауда (2015 - 2022)

Fauda 18+
Год выпуска 2015
Страна Израиль
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Yes
Продолжительность сериала 36 часов 0 минут

О чем сериал

История о бойцах секретного подразделения Мистаравим во время палестинско-израильского конфликта, действующих под маской местных во время охоты на террористов. Спецназовцы охотятся за террористом Хамедом, которому все время удается уходить от преследования. Израильские бойцы находятся в состоянии постоянного стресса, поскольку в любую секунду ситуация может выйти из-под контроля и превратится в фауду - хаос на вражеской территории. Цена ошибки высока, но есть цель, ради которой они идут на эту тяжелую работу.

В ролях
В ролях
Нета Гарти
Лиор Раз
Лиор Раз
Doron Ben-David
Цахи Алеви
Яаков Зада Даниель
Ицик Коэн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Сезоны
Фауда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 12 эпизодов
 
Фауда - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 12 эпизодов
 
Фауда - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 12 эпизодов
 
Фауда - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 12 эпизодов
 
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