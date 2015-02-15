История о бойцах секретного подразделения Мистаравим во время палестинско-израильского конфликта, действующих под маской местных во время охоты на террористов. Спецназовцы охотятся за террористом Хамедом, которому все время удается уходить от преследования. Израильские бойцы находятся в состоянии постоянного стресса, поскольку в любую секунду ситуация может выйти из-под контроля и превратится в фауду - хаос на вражеской территории. Цена ошибки высока, но есть цель, ради которой они идут на эту тяжелую работу.