Фауда 2015 - 2022 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Fauda
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
26 декабря 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
12
Продолжительность сезона
9 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
13
голосов
8.3
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Фауда»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Episode 1
Сезон 3
Серия 1
26 декабря 2019
Серия 2
Episode 2
Сезон 3
Серия 2
2 января 2020
Серия 3
Episode 3
Сезон 3
Серия 3
9 января 2020
Серия 4
Episode 4
Сезон 3
Серия 4
16 января 2020
Серия 5
Episode 5
Сезон 3
Серия 5
23 января 2020
Серия 6
Episode 6
Сезон 3
Серия 6
30 января 2020
Серия 7
Episode 7
Сезон 3
Серия 7
6 февраля 2020
Серия 8
Episode 8
Сезон 3
Серия 8
13 февраля 2020
Серия 9
Episode 9
Сезон 3
Серия 9
20 февраля 2020
Серия 10
Episode 10
Сезон 3
Серия 10
27 февраля 2020
Серия 11
Episode 11
Сезон 3
Серия 11
5 марта 2020
Серия 12
Episode 12
Сезон 3
Серия 12
12 марта 2020
График выхода всех сериалов
