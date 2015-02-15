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Фауда 2015 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Фауда
Киноафиша Сериалы Фауда Сезоны Сезон 1
Fauda
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 февраля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 13 голосов
8.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Фауда»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 февраля 2015
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2015
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 марта 2015
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 марта 2015
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 марта 2015
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 марта 2015
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
29 марта 2015
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
5 апреля 2015
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
12 апреля 2015
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 апреля 2015
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
26 апреля 2015
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
3 мая 2015
График выхода всех сериалов
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