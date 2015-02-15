Научился у немцев класть туалетную бумагу в холодильник – радости нет предела: разницу заметите через пару дней

Раньше постоянно искала коричневые яйца, пока не узнала, чем они отличаются от белых на самом деле

Кто и зачем вешает пакет на зеркало авто? В ГАИ предупредили водителей - будьте очень внимательны

640 млн человек не могут ошибаться: на Netflix думали, что этот фильм «слишком нишевый», а он бьет всех уже 52 недели

63 года Marvel врали нам о «Людях-Икс» самым наглым образом: все вскрылось из-за одного судебного спора

«Думал, проходной исекай» – в итоге «отличное аниме»: этот тайтл урвал 10 баллов на IMDb – «Соло прокачке» такое не снилось

В СССР был свой Ван Дамм: боевик с ним до сих пор держит оценку 7.2, а вот продолжение оказалось невероятно «жалким»

«Сумерки», конечно, уникальная мылодрама, но в Индонезии ее смогли переснять: «Так бьюсь в истерике от Эдварда, что не могу дышать»

Круговорот насилия: почему шехзаде в «Великолепном веке» запрещали заводить детей

Россияне отказались смотреть казахскую «Ликвидацию» на Первом: сериал «Аллигатор» — «Тот редкий случай, когда плохо все»