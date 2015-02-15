Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «История игрушек 5»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Фауда 2015 - 2022 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Фауда
Сезоны
Сезон 1
Fauda
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
15 февраля 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
12
Продолжительность сезона
9 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
13
голосов
8.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Фауда»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
15 февраля 2015
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
22 февраля 2015
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
1 марта 2015
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
8 марта 2015
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
15 марта 2015
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
22 марта 2015
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
29 марта 2015
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
5 апреля 2015
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
12 апреля 2015
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
19 апреля 2015
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
26 апреля 2015
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
3 мая 2015
График выхода всех сериалов
Научился у немцев класть туалетную бумагу в холодильник – радости нет предела: разницу заметите через пару дней
Раньше постоянно искала коричневые яйца, пока не узнала, чем они отличаются от белых на самом деле
Кто и зачем вешает пакет на зеркало авто? В ГАИ предупредили водителей - будьте очень внимательны
640 млн человек не могут ошибаться: на Netflix думали, что этот фильм «слишком нишевый», а он бьет всех уже 52 недели
63 года Marvel врали нам о «Людях-Икс» самым наглым образом: все вскрылось из-за одного судебного спора
«Думал, проходной исекай» – в итоге «отличное аниме»: этот тайтл урвал 10 баллов на IMDb – «Соло прокачке» такое не снилось
В СССР был свой Ван Дамм: боевик с ним до сих пор держит оценку 7.2, а вот продолжение оказалось невероятно «жалким»
«Сумерки», конечно, уникальная мылодрама, но в Индонезии ее смогли переснять: «Так бьюсь в истерике от Эдварда, что не могу дышать»
Круговорот насилия: почему шехзаде в «Великолепном веке» запрещали заводить детей
Россияне отказались смотреть казахскую «Ликвидацию» на Первом: сериал «Аллигатор» — «Тот редкий случай, когда плохо все»
В этой драме Машков с Колесниковым из «Первого отдела» играют так, что иностранцы «смеялись и кричали»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667