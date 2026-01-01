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Кадры из телешоу «Стендап рулетка»

Вся информация о телешоу
Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа
Нужно ли стирать новое постельное бельё: многие хозяйки годами допускают эту ошибку
Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз
Самого мерзкого хоббита Шира почти вырезали из «Властелина Колец»: он унижал Фродо и продался Саруману
«У вас случайно колбасы с собой нет?» Колбасы нет, а вот тест есть! Продолжите 7 диалогов из советских фильмов, если вы знаток
Идете на «Последний богатырь. Колобок»? Тест покажет, помните ли вы предыдущие части о приключениях в Белогорье
Ждали 4 года, и еще подождете: Паттинсон снова повесил костюм Бэтмена на гвоздь — фанаты DC, крепитесь
Пересматриваешь «Поттера» ежегодно? Пора к психологу! Франшиза о Хогвартсе виновна в проблемах молодежи, но есть важный нюанс
Мечтали об очередном 007? В новом сериале Фасбендер играет не Бонда, но в роли шпиона безумно хорош: не зря получил 92% на RT
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
В «Работе над ошибками» Первый канал плох: зрители насчитали десятки фейлов в первых 2 сериях
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