Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Иван Грозный
1 постер
Киноафиша Сериалы Иван Грозный

Иван Грозный (2009 - 2009)

Ivan Grozny 18+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

ХVI век. В фильме - жизнь Ивана от самых юных лет до последних дней царствования.

В ролях
В ролях
Александр Демидов
Александр Демидов
Иван Макаревич
Иван Макаревич
Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
Сергей Удовик
Сергей Удовик
Зоя Кайдановская
Зоя Кайдановская
Сергей Аброскин
Сергей Аброскин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Иван Грозный - Сезон 1 Сезон 1
2009, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше