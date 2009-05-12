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Иван Грозный
Иван Грозный (2009 - 2009)
Ivan Grozny
18+
драма
исторический
Год выпуска
2009
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Россия 1
Продолжительность сериала
12 часов 0 минут
О чем сериал
ХVI век. В фильме - жизнь Ивана от самых юных лет до последних дней царствования.
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В ролях
В ролях
Александр Демидов
Иван Макаревич
Константин Лавроненко
Сергей Удовик
Зоя Кайдановская
Сергей Аброскин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.9
IMDb
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Сезоны
Сезон 1
2009,
16 эпизодов
Отзывы о сериале
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